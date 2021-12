Betrunkener Snowboarder verwüstete Hotelzimmer

Am Mittwoch in den frühen Nachtstunden wurde die Polizeiinspektion Sonthofen benachrichtigt, dass ein Gast eines Bolsterlanger Hotels randalieren würde. Beim Eintreffen der Streife stand der 35-jährige Mann sichtlich betrunken, aber wieder ruhig an der Bar. Bei der Abklärung stellten die Beamten fest, dass der Mann ein Übernachtungsgast des Hotels ist. Nach dem Snowboardfahren hatte er sich an die Bar begeben und gut dem Alkohol zugesprochen. Im Verlauf des Konsums kippte sein Verhalten und er wurde zunehmend aggressiver und bedrohte eine 40-jährige Servicekraft.