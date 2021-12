Luxus-Warenhauskette geht zur Hälfte an Signa

Die britische Luxus-Kaufhauskette Selfridges geht jetzt zur Hälfte an die Signa-Gruppe des österreichischen Investors Rene Benko und die thailändische Central Group. Die kanadische Eigentümerfamilie Weston verkaufe die Selfridges Gruppe, zu der neben dem Warenhaus-Geschäft auch Immobilien gehören, an die beiden Investoren, denen bereits eine Reihe von Luxus-Warenhäusern in europäischen Metropolen gehören.