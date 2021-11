Kostenexplosion bei Rene Benkos Shopping-Klotz?

Signa-Gründer Benko hat derzeit an mehreren Fronten zu kämpfen: Erst in der Vorwoche wurde bekannt, dass der Tiroler in der Causa Chorherr wegen einer 100.000-Euro-Spende an den Verein des ehemaligen Wiener Stadtrats als einer von zehn Angeklagten aufscheint. Die Anklage ist noch nicht rechtskräftig. Es gilt die Unschuldsvermutung.