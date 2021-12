Benko: Kein Börsenglück für den Kaufhausjongleur

Am Ende des Jahres wollte René Benkos Signa-Gruppe endlich wieder positive Schlagzeilen produzieren. Signa Sports United sollte als größter deutscher SPAC-Börsegang des Jahres in den USA in die Geschichtsbücher eingehen. Doch bereits eine Woche nach dem mit Spannung erwarteten Debüt an der New Yorker Stock Exchange (NYSE) gibt es ein böses Erwachen: Signa Sports United zählt laut Bloomberg in der ersten Woche zu den schlechtesten Performern in New York.