Hat Benko gar nicht mehr die Mehrheit?

Die deutsche Wirtschaftswoche hat einen Röntgenblick auf den „hochkomplexen Konzernverbund“ von Rene Benko geworfen und dabei höchst Erstaunliches zutage gefördert: Demnach würden in der Muttergesellschaft namens Signa Holding, in der der Kaufhausjongleur seine wichtigsten Beteiligungen wie Signa Retail (Galeria Karstadt Kaufhof) oder Signa Real Estate bündelt, laut vertraulichen Unterlagen geheime externe Investoren „mitmischen, die bislang offiziell nicht in Erscheinung traten.“