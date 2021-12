Landesvater kam mit Packerln zu den Waisen

Lebensgefährtin Daniela, die sich mit den Kindern in Sichtweite in ihrer alten Wohnung aufhielt, hörte gegen 22 Uhr den Crash und kurz darauf auch die Sirenen der Einsatzfahrzeuge. Sie dachte aber nicht sofort daran, dass ihr Stefan verunglückt sein könnte. Erst als er am Handy nicht erreichbar war, setzte sich eine schlimme Vorahnung fest, aus der Gewissheit wurde.