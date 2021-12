Woher kommt denn heuer die Weihnachtsstimmung?

Doch wie kommt man in so schwierigen Zeiten überhaupt in Weihnachtsstimmung, die sich nicht nur aus Erinnerungen speist? Bei LH-Vize Manfred Haimbuchner (FPÖ) helfen „Weihnachtslieder, gesungen von den Florianer Sängerknaben“, auch bei Gesundheitsreferentin Haberlander steht heute „Weihnachtslieder hören“ auf dem Programm, während bei LH Stelzer eher aktiver das „gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern“ stattfindet. ÖVP-Landesrat Markus Achleitner kommt beim Musizieren mit der Familie in Stimmung. Bei Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) wird sich das weihnachtliche Gefühl „spätestens beim gemeinsamen Baumschmücken mit den Kindern“ einstellen. „Die Familie“ schafft das bei Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP), und zwar mit „Zusammensein, Lachen, Unterhalten“. Bei Gerstorfer kommt Besinnlichkeit beim gemeinsamen Keksebacken in der einen oder anderen ruhigen Stunde auf. Der neue ÖVP-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer kommt vor allem beim Spielen mit seinen beiden Jungs in Stimmung.