Salzburger Wirte kämpfen mit Corona-Regeln

Wer sich zurzeit sein Schnitzel im Gasthaus servieren lassen möchte, muss sich pandemiebedingt an einige Regeln halten. Die FFP2-Maske dürfen Gäste nur an ihrem Sitzplatz abnehmen, außerdem muss ein 2G-Nachweis bereitgehalten werden. Auch die Registrierungspflicht bleibt aufrecht. Die Gastronomen haben sich an die neuen Regeln gewöhnt – einige Gäste aber offenbar immer noch nicht.