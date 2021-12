Raunächte: Böse Geister, sprechende Vierbeiner

Sie sollen eine ganz besondere Qualität besitzen, die Raunächte zwischen dem Heiligen Abend und dem Dreikönigstag. Zumindest entsprach das jahrhundertelang dem Volksglauben. In dieser Zeit sollen die sonst so starr gezogenen Grenzen der Wahrnehmung verschoben oder aufgeweicht sein. „Die Raunächte bringen ein wenig Übernatürlichkeit in den Alltag. Es ist eine Zeit, in der man mit besonderen Phänomenen rechnen muss“, erklärt Michael Kasper von den Montafoner Museen in Vorarlberg.