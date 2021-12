Reinigender Rauch ist eine Wohltat im Winter

Uralter Brauch

So soll das Verbrennen von Räucherwerk den Kontakt zu Gott herstellen, die Götter gnädig stimmen oder auch Dämonen vertreiben. Im Buddhismus, Hinduismus, bei den indianischen Stämmen Nordamerikas, im Islam, im Judentum und bei den Christen gehört das Räuchern zur religiösen Praxis. Im Mittelalter wurde viel geräuchert, in der Hoffnung, den Seuchen etwas entgegensetzen zu können. Die keimtötende Wirkung des Räucherns betonen auch zahlreiche Landwirte, die den uralten Brauch in den drei wichtigsten Raunächten – Heiligabend, Silvester und am Vorabend zu Dreikönig – im Stall pflegen.