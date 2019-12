„Rachn geh“ für Haussegen

Eine weiterer Brauchtum in der Weihnachtszeit ist das „Frautragen“. Dabei wird ein Bild der heiligen Maria mit Josef oder dem Jesuskind feierlich von Haus zu Haus getragen. Bei dem Brauch gibt es örtliche Unterschiede. So wird das Frauenbild bei einzelnen Familien aufbewahrt und kehrt nach einer festgelegten Runde dorthin wieder zurück. In anderen Gemeinden werden mehrere Bilder und Statuen vom Pfarrer ausgehändigt. Am Heiligen Abend werden mancherorts die Statuen zur Christmette vor dem Volksaltar versammelt.