So hat die Oma damals Weihnachten gefeiert

„Die Zeit hatte beim Weihnachtfest früher eine ganz andere Bedeutung als in den so hektischen vergangenen Jahrzehnten. Die Bräuche rund um den Heiligen Abend gaben den Menschen immer schon Halt in Zeiten der Orientierungslosigkeit“, wissen Kultur-Region-NÖ-Chef Martin Lammerhuber und seine Fachleute. Seit Jahren dokumentieren sie teils historische, aber auch nie aus der Mode gekommene Traditionen im ganzen Land. Für die „Krone“-Leser haben sie drei der urigsten Bräuche unter die Lupe genommen: