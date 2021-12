Fans in Sorge um „Squid Game“-Star Jung Ho-yeon

Anstrengende Promotiontour

Das Model sagte nun gegenüber „Star News“, dass die Promotiontour für die Serie „Squid Game“ in den USA sie viel Substanz gekostet habe. Sie habe innerhalb von nur zehn Tagen vier Kilo abgenommen. Für ihre Verhältnisse ist das viel zu viel, besonders, weil sie schon vorher Gewicht verloren hatte. „Alle meine Kleider, die am Anfang, als ich nach Amerika kam, gepasst haben, schlackern jetzt am Körper.“