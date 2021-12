Angriff auf die Traumfabrik

Doch der große Preisregen blieb noch aus. Bis jetzt. Für die baldige Oscar-Verleihung fährt Netflix mit Kapazundern wie der All-Star-Satire „Don’t Look Up“, dem hochgelobten Western „The Power of the Dog“ mit Benedict Cumberbatch oder der Elena-Ferrante-Verfilmung „Frau im Dunkeln“ mit Olivia Colman auf. Dass Schwarzmaler deshalb den Tod des Kinos prophezeien, ist übertrieben. Auch in Zukunft wird es Streifen geben, die die große Leinwand verlangen - aber Oscar-reife Produktionen im Netflix-Abo geliefert zu bekommen, ist für den Konsumenten natürlich günstig und bequem.