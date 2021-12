Volleyball-Ass greift Schülern unter die Arme

Gefallen findet er klarerweise auch am Saisonverlauf. Nach 13 Liga-Siegen am Stück wächst die Erwartungshaltung. „Mit diesem Team ist alles möglich.“ Vielleicht wird der Lehr-Meister ja zum Meister. Die für Mittwoch angesetzte MEVZA-Partie in Zagreb wurde indes verschoben. „Einige Spieler sind nach der Impfung noch nicht einsatzbereit“, erzählt Obmann Werner Hahn.