Bildungsabbrecher haben seltener stabile Jobs

Nur im Falle des Gymnasiums verdienen Absolventen und Abbrecher im Median dasselbe: Personen mit AHS-Matura als höchstem Bildungsabschluss verdienen 1700 Euro, AHS-Abbrecher ebenso. Allerdings beginnen an AHS auch acht von zehn nach der Matura eine weitere Ausbildung. Zum Vergleich: Nach einer Lehre entscheiden sich vier Prozent für eine weitere Ausbildung, an den BMS sind es 42 Prozent, an den BHS 46.