Hoffnung: Jobs für über 2000 Langzeit-Arbeitslose

Initiative zeigt Erfolg

Die Initiative zeigt Erfolg: Seit Juli gelang 2069 Betroffenen in NÖ so der berufliche Wiedereinstieg. Ein konkretes Beispiel: Der Kunststoffverarbeitungsbetrieb Tröstl in Berndorf konnte im Rahmen der Initiative zwei neue Mitarbeiterinnen aufnehmen. „Das fördern wir, indem wir Unternehmern eine besonders attraktive Lohnkostenförderung bieten“, erklärt Arbeitsmarktservice-Chef Hergovich.