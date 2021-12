Sechsjähriger auf Schutzweg von Auto erfasst

Am Mittwoch gegen 11.30 Uhr fuhr ein 33-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Braunau am Inn auf der Ringstraße in Braunau stadtauswärts. Ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung fuhr ebenfalls mit seinem PKW auf der Ringstraße in die entgegengesetzte Richtung. Zur selben Zeit überquerte ein 6-Jähriger aus dem Bezirk Braunau am Inn gemeinsam mit seinen beiden Geschwistern den Schutzweg in der Ringstraße.