Herzerwärmende Weihnachten für älteres Ehepaar

Schnelle Hilfe gab es für ein älteres Ehepaar aus Perchtoldsdorf. Wie berichtet, wurde den Pensionisten mit 23. Dezember der Vertrag ihres Billig-Energieanbieters gekündigt. Verzweifelt wandte sich die 80-jährige Ehefrau angesichts bevorstehender eisiger Weihnachten an die „Krone“. Nach nur wenigen Tagen war das Problem gelöst. „Das Ehepaar wird es am Heiligen Abend hell und warm haben! Ab sofort laufen Gas und Strom über die EVN. Bei uns wird zu Weihnachten niemandem der Strom abgedreht“, heißt es seitens des größten Strom-, Gas- und Wärmeversorgers in Niederösterreich. Alleine in den letzten zwei Wochen haben 3000 Gaskunden wieder zur EVN gewechselt.