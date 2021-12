Nach Kritik: Etwas mehr Tests

„Mit ein wenig Planung und der rechtzeitigen Anmeldung wird jeder gut über die Feiertage kommen“, ist sich Markus Kurcz, Leiter des Covid-Boards bezüglich der Corona-Tests sicher. Dennoch: Wie berichtet wird das Test-Angebot über die Feiertage heruntergefahren. Das Land hat zwar jetzt die Testpläne ein wenig erweitert, aber es bleiben dennoch große Lücken. Am 26. Dezember und am 2. Jänner wird es in Salzburg – mit Ausnahme der behördlich angeordneten – keine Covid-Tests in Salzburg geben. Am 25. bleibt die Möglichkeit zu einem PCR-Gurgel-Selbsttest. Dieser muss allerdings bis 9 Uhr in die Abgabebox geworfen werden. Wo? Da wird es kompliziert. Das ist vor allem in McDonald’s- und Spar Express-Filialen möglich. Normale Spar-Märkte haben ja an dem Feiertag geschlossen. Das Gleiche gilt am 1. Jänner. Immerhin: In den großen Teststraßen können sich jene die unbedingt einen PCR-Test brauchen, an jedem Tag anmelden.