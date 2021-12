Wie der geschmückte Baum in die Stube kam

Erst um 1900 kam in Kärnten der Gemeinschaftsbaum ab, der Nadelbaum wanderte in die Stuben der Bürger, später auch in die Bauernhäuser, wo bis dahin die Weihnachtskrippe das dominierende Symbol des Weihnachtsfestes gewesen war. Verzögert kamen auch die Christbaumkerzen in Kärnten an: Erst mit der Erfindung des günstigen Paraffins (1830) konnten alle Christbäume im zarten Licht leuchten.