Verlobungsgerüchte um Rita Ora und Taika Waititi

„Es fühlt sich wie eine gesunde, erwachsene Beziehung an. Taika ist reif und versteht das Spiel, in der Öffentlichkeit zu stehen. Er hat eine erdende Präsenz, ist aber gleichzeitig zu Späßen aufgelegt, weshalb er mit ihr mithalten kann“, offenbarte der Nahestehende. In der Vergangenheit war die 31-Jährige unter anderem mit Stars wie Calvin Harris, Bruno Mars und Andrew Watt liiert.