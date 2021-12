Beim Fischgenuss auf Nachhaltigkeit achten!

In der Nachhaltigkeitsdiskussion warnt Mag. Axel Hein vom WWF Österreich vor Verallgemeinerungen und pauschalen negativen Zuschreibungen für einzelne Fischarten. Als Paradebeispiel dafür nennt er den Pangasius: "Einem ,Raketenstart´ folgten TV-Dokus, die den Fisch in Verruf gebracht haben. Aber auch hier gibt es zahlreiche Aquakulturen mit Bio-Zertifizierung und entsprechenden Besatzdichten. Der Pangasius selbst bietet Vorteile, da er robust ist, generell in großen Beständen gehalten werden kann und Futter gut verwertet. Auch Lachs wird größtenteils gezüchtet und kommt vor allem aus Norwegen, vielfach sogar in Bio-Qualität“, betont Mag. Hein. Wildlachs aus den USA wird ebenfalls vielfach nachhaltig bewirtschaftet.