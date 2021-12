Expertin rät: Kinder möglichst schnell impfen

Nie zuvor sei in der Pandemie eine so schnelle Verbreitung von Corona beobachtet werden. Pagel rief europäische Länder wie Österreich und Deutschland, in denen die hochansteckende Corona-Variante bisher weniger weit verbreitet ist, auf, die Entwicklung in Großbritannien zu beobachten und daraus zu lernen. In Großbritannien verdoppeln sich die Omikron-Fälle bereits alle zwei Tage. Ausgerechnet dort ist die Kinderimpfung aber erst wenig in Fahrt: Fünf- bis Elfjährige werden noch gar nicht geimpft.