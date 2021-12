Omikron: England holt Lehrer aus Pension zurück

Wegen der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante in Großbritannien will der britische Bildungsminister Lehrkräfte aus der Pension zurückholen. Alle, die sich imstande fühlten, zu helfen, sollten sich jetzt auf einer entsprechenden Internetseite registrieren, um die „Störungen durch das Virus im neuen Jahr“ zu reduzieren, sagte Nadhim Zahawi am Montag.