„Klenk journalistische Auszeichnung entziehen“

Weiters forderte er einen Inseratenstopp durch die Stadt Wien. „Die Wiener Wochenzeitung ist nur durch Gelder der öffentlichen Hand überlebensfähig. In manchen Ausgaben sind etwa 65 Prozent aller Inserate durch den Steuerzahler finanziert“, untermauert der blaue Politiker seinen Ruf nach Konsequenzen für die „Grenzüberschreitung“. Zugleich hielt er auch fest, dass er sich an den Presserat wenden werde - was auch unzählige andere Menschen schon getan haben dürften, wie auf Twitter am Mittwoch zu lesen war.