„Sturz von damals löst schon immer noch etwas aus“

Mit ihrem achten Platz am vergangenen Wochenende in der Ramsau war Eva Pinkelnig sehr zufrieden. Ein weiteres Resultat in den Top Ten - noch dazu auf einer Schanze, an die sie keine guten Erinnerungen hat. „Der Sturz damals löst schon immer noch etwas aus, auch wenn es schon eine Zeit her ist. Es war nicht ganz einfach, darum freue ich mich umso mehr über das Ergebnis“, erklärt sie.