Beim Schuhekaufen 17-Jährige spitalsreif geprügelt

Weil eine Frau in einem Geschäft zu Boden geschlagen wurde, wurden Polizisten am Dienstag gegen 14 Uhr zu einem Einkaufszentrum in Wels gerufen. Zuvor war eine 17-jährige Welserin von einer unbekannten Frau und ihren Begleitern attackiert worden. Sie gab gegenüber den Polizisten an, dass sie sich im Geschäft gerade Schuhe angesehen hätte, als sie plötzliche eine junge Frau angesprochen habe, ob dies nicht schneller ginge. Nachdem die Jugendliche sich entschuldigt hatte, entgegnete ihr die Unbekannte, dass sie nicht so arrogant sein solle. Außerdem begann diese die 17-Jährige zu schubsen, bewarf sie mit einem Schuh und zog sie an den Haaren.