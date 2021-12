Haslauer schickt nun einen Oberst an Virus-Front

Neben der Strukturierung haben sich Haslauer und Stöckl gemeinsam mit Experten auch Gedanken gemacht, wie man der nahenden fünften Omikron-Welle entgegenwirken kann. „Wir sehen es gerade in England, Omikron verdoppelt sich viel schneller als Delta. Das Problem ist somit, dass sehr viele Menschen gleichzeitig in Quarantäne sind und wir somit auch eine recht hohe Ausfallsquote von Arbeitskräften haben“, sagt Haslauer. Das ist vor allem bei den systemrelevanten Berufen problematisch. Deshalb wird das Contact Tracing personell verstärkt und eine Marketing-Kampagne zur Booster-Impfung geschalten. Auch das PCR-Test-System soll optimiert werden, die Sequenzierung von Proben wird in Zukunft ausschließlich in Salzburg durchgeführt, um Zeit zu sparen.