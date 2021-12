App hilft in Linz freien Parkplatz zu finden

„Ohne App-Unterstützung dauert Suche doppelt so lange“

Damit sich diese Zeit reduziert, hat EasyPark nun die Find-Funktion in seine auch in Linz beliebte Kurzparkzonen-App implementiert. Mit einem „Touch“ bekommt man Infos, wo man in der City mit höchster Wahrscheinlichkeit einen Parkplatz findet und kann dementsprechend seine Route planen. „In Tests hat sich herausgestellt, dass die Parkplatzsuche ohne App-Unterstützung doppelt so lange dauert wie mit der App“, so Heingärtner.