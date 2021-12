Junge Vorbilder treten für eine grüne Zukunft ein

Was mit dem Film „I am Greta“ im letzten Semester begann, hat sich mittlerweile zu einem Leitbild unter zahlreichen Schülern der Ecole Güssing entwickelt. „Der Film hat uns zum Nachdenken angeregt, und wir haben uns viele Gedanken darüber gemacht, was wir für die Umwelt tun könnten. Deshalb achten wir jetzt in der Schule und zu Hause vermehrt auf Nachhaltigkeit“, so Bernd Kaiser, 3AHW der HBLW&FW Ecole Güssing.