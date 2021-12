Bewegte ASKÖ-Weihnachtstour für den guten Zweck

Gerade in der Weihnachtszeit, wo Festtagsessen Programm ist, spielt ausreichend Sport eine bedeutende Rolle. Grund genug für die ASKÖ Burgenland, auch in den Ferien kostenlose Bewegungstage anzubieten. Dabei möchte Präsident Alfred Kollar die Veranstaltung gleichzeitig dafür nutzen, um Spenden für Burgenländer in Not zu sammeln: „Die Bewegung der Kinder hat für uns einen Mehrwert. Daher spenden wir für jedes teilnehmende Kind an der Hopsi Hopper Weihnachtstour 5 Euro an eine bedürftige Familie aus der Region.“