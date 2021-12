Durchblicker baut Schritt für Schritt Angebot aus

„Wir haben uns in den vergangenen elf Jahren zum marktführenden Tarifvergleichsportal in Österreich entwickelt. Wir sehen da noch einiges an Wachstumspotenzial“, sagt Reinhold Baudisch, der mit Michael Doberer durchblicker.at gegründet und zuletzt an die ungarische Netrisk-Gruppe verkauft hat. Die Zeichen stehen auf Wachstum.