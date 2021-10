Für einen Preis-Vergleich ist es nie zu spät

Strom und Gas im Fokus

Klare Trends sind außerdem im Freizeitverhalten der Menschen abzulesen: So gewannen in den letzten Monaten Fahrrad- und E-Bike-Versicherungen an Bedeutung. „Hunde-Versicherungen sind explodiert“, erzählt der 45-Jährige. Weil viele Anbieter die Preise bei Strom und Gas erhöhen, sorgte das in den letzten Wochen zu einem Rekordhoch an Tarifvergleichen. Hier rät Baudisch: Stellt sich heraus, dass es derzeit kein günstigeres Paket gibt, ist es besser, jetzt einmal bei seinem bisherigen Anbieter zu bleiben und abzuwarten.