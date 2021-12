Stille-Nacht-Kapelle: Gedenkfeier findet statt

Die „Stille-Nacht-Kapelle“ in Oberndorf wird auch heuer zum Veranstaltungsort. So wird die Gedächtnisfeier zu Ehren der beiden Stille-Nacht-Liedermacher Joseph Mohr und Franz-Xaver Gruber an Heiligabend stattfinden – wenn auch mit coronabedingten Einschränkungen.