Eisbullen-Express hat richtig Fahrt aufgenommen

Bei der Fan-Rückkehr in die Eisarena schossen am Samstag Triplepacker Schneider und Co. Fehervar 8:2 ab, zeigten im letzten Heimspiel vor Weihnachten mit dem höchsten Saisonsieg höchst imposant auf. Mit Aljaz Predan, der im fast perfekten Mitteldrittel den fünften Treffer beisteuerte. „Es fühlt sich voll gut an. Mit so einem hohen Sieg haben wir aber nicht gerechnet“, durfte sich der 21-jährige Slowene über sein erstes Tor bei den Profis freuen.