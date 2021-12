Ländle-Skibergsteiger erwischten „Bombenstart“

„Damit hätte ich nie gerechnet“, war der Gaschurner Skibergsteiger Daniel Ganahl auch am Sonntag noch von seinem siebten Weltcup-Platz beim Vertical-Bewerb in Adamello (It) überrascht. „Ein Bombenstart für mich!“ Und das, obwohl der 25-Jährige - der in diesem Sommer auch erfolgreich als Radprofi für das Team Vorarlberg in die Pedale getreten hatte - noch deutlich weniger Schneetage in den Beinen hat als viele seiner Konkurrenten.