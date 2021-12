Schlägerei in Klagenfurter Lokal: Zwei Verletzte

Aus bisher unbekannten Gründen kam es am Sonntag gegen 22.30 Uhr in dem Lokal in Klagenfurt zu der handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen dem 37-jährigen Maria Saaler und dem 24-jährigen Klagenfurter. „Im Zuge dieses Streites erlitten die alkoholisierten Tatverdächtigen Verletzungen unbestimmten Grades“, heißt es seitens der Polizei.