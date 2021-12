Steiermark: Goldener Sonntag glänzte nur matt

Bücher und Elektronik besonders nachgefragt

Was war an diesem Sonntag am meisten nachgefragt? „Vor allem der Buchhandel ist bei uns sehr voll“, sagt Edith Münzer vom Shoppingcenter Murpark in Graz. Danach kämen die Elektrogeschäfte, gefolgt von den Schuhläden. „Heuer gibt es ja wieder einen richtigen Winter und anscheinend dementsprechend Nachholbedarf.“ Es gebe mehr Besucher mit Kaufabsichten, wenige Bummler. „Hier werden wohl hauptsächlich noch Wunschlisten ans Christkindl abgearbeitet.“