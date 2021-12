Weihnachtseinkauf heuer auch am Sonntag möglich

Lange wurde darüber diskutiert, ob der Handel am Sonntag aufsperren darf oder nicht. Letztendlich haben sich die Sozialpartner darauf geeinigt, am Sonntag,19. Dezember, die Geschäfte öffnen zu lassen. So soll der Handel den Umsatz, der auf den drei Einkaufssamstagen vor Weihnachten durch den Lockdown verloren gegangen ist, wiedergutzumachen.