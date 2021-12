„Goldener Sonntag“ war wie ein halber Samstag

Nicht überragend ist die erste Bilanz zum „goldenen Sonntag“: Von der erhofften Rettung des heurigen Weihnachtsgeschäfts am großen Einkaufswochenende darf nach den beiden Öffnungstagen wohl nicht ausgegangen werden. 180 Millionen Euro Umsatz hat der Handel am Sonntag gemacht. Am Samstag war es mit 380 Millionen Euro mehr als doppelt so viel.