Chancen auf ein weißes Weihnachten schmelzen dahin

Regen im ganzen Bundesland

Die kommenden Tage bleibt es zwar kalt, aber auch trocken. In der Nacht auf Mittwoch sind Temperaturen bis zu minus zehn Grad möglich. Ein Umschwung kündigt sich dann für Donnerstag an. „Ausgehend vom Innviertel wird es im Laufe der Nacht im gesamten Bundesland regnen. Vor allem im Zentralraum herrscht eine Glatteisgefahr“, weiß Zimmermann. Der Heilige Abend verläuft dann in Oberösterreich tendenziell bewölkt mit etwas Regen. Die Schneefallgrenze steigt auf 1000 bis 1500 Meter an.