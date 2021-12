Ein Pakt mit dem Teufel der Karriere wegen

Klaus Mann porträtierte in seinem Roman „Mephisto“ seinen Freund Gustav Gründgens, bis heute Ikone des faustisch Bösen. In Buch und Stück wird aus Gründgens Hendrik Höfgen: Ein eitler Schauspieler verfolgt nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten geschickt seine Selbstverwirklichung und Karriere, er verschmilzt dabei immer mehr mit seiner Paraderolle als Mephisto. Als Protegé Görings gelangt er an die Spitze des deutschen Theaters - ein Pakt mit dem Teufel.