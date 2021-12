Gastro und Demo bremsen das Weihnachtsgeschäft aus

Stichprobenartige Kontrollen

Vor dem Donauzentrum verzehrten Menschen ihre To-go-Menüs, obwohl ihnen eisiger Wind ins Gesicht blies. Kontrollen am Eingang in den Shoppingtempel gab es keine. Es werde aber laut Gumprecht an Lösungen für Einkaufszentren sowie für große Häuser wie etwa Möbelriesen gearbeitet. In den entsprechenden Arbeitsgruppen waren schon Bändchen wie beim Kluburlaub in Diskussion. Demnächst soll eine Entscheidung fallen. Bis dahin wird stichprobenartig in vielen Geschäften kontrolliert.