Einkaufssamstag brachte dem Handel 380 Millionen €

Der Handel ist am Samstag mit einem Umsatz von geschätzten 380 Millionen Euro in das große Einkaufswochenende vor Weihnachten gestartet. Diese Zwischenbilanz zog der Handelsverband nach Ladenschluss. Am Sonntag, dem 4. Advent, hat der Handel ausnahmsweise ebenfalls geöffnet. Experten und die Händler rechnen allerdings damit, dass die Geschäfte weniger gut gehen als am Samstag. Der Handelsverband erwartet, dass der „goldene Sonntag“ rund 120 Millionen Euro Umsatz in die Kassen spült.