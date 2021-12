Corona stoppt beliebtes Mobilitätskonzept

Hohe Flexibilität

Dieses umweltfreundliche Konzept bietet durch sein bedarfsorientiertes Mobilitätsangebot auch mehr Flexibilität. Denn die Fahrgäste sind nicht an bestimmte Linienführungen gebunden. Mit „KLANABus“ kann man quasi mit persönlichem Chauffeur durch Klagenfurt fahren. Der Kleinbus kann täglich zwischen 20 und 23.30 Uhr bestellt werden, samstags zwischen 20 und 0.30 Uhr. Die großen Linienbusse wurden in Klagenfurt in dieser Zeit nur von 44 bzw. 68 Personen benutzt. Bei der Aktion „KLANABus“ gab es bisher 2476 Buchungen, 2779 Fahrgäste wurden befördert.