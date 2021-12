Ex-Altach-Keeper Kobras äußert sich zu Canadi-Aus

Martin Kobras: Ich habe fast die ganze Profikarriere in Altach verbracht und habe mich die meiste Zeit dort sehr wohlgefühlt. Ich bin dankbar, dass ich in meiner Heimat Profi sein durfte. Ich hatte dadurch zu meinem persönlichen Umfeld wie Familie und Freunde stets weit mehr Kontakt, als dies bei Fußballprofis normalerweise üblich ist. Zudem ist mir die Lebensqualität in Vorarlberg entgegengekommen.