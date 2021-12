Deutscher Regierungsberater ist gegen Impfpflicht

Der neue deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) setzt zur Durchsetzung der geplanten allgemeinen Impfpflicht weniger auf die Polizei als auf Einsicht der Bürger. „Wir sind ein Land, in dem sich die allermeisten an Gesetze halten“, sagte Scholz vor wenigen Tagen in einem Zeitungsinterview. „Nicht weil uns überall gleich die Polizei kontrolliert. Sondern weil es zu unserer Natur gehört, dass wir uns an solche Regeln halten“, so der Regierungschef weiter. Über die Einzelheiten einer für alle obligatorischen Impfung gegen das Coronavirus werde der Bundestag beraten. Er selbst werde einer Impfpflicht als Abgeordneter zustimmen, „weil sie rechtlich zulässig und moralisch richtig ist“. Für Pflegepersonal und medizinische Berufe hatten Bundestag und Bundesrat bereits am 10. Dezember eine Impfpflicht ab Frühjahr beschlossen.