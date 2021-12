Ungeimpfte Deutsche wohl kaum mehr umzustimmen

Die Meinungen in Sachen Corona-Impfung scheinen mittlerweile einzementiert zu sein. Laut einer aktuellen Umfrage wollen sich in Deutschland nur noch 20 Prozent der Ungeimpften definitiv noch impfen lassen. 63 Prozent der Menschen in Deutschland, die sich bisher noch nicht haben impfen lassen, wollen das auch in Zukunft nicht nachholen. Indessen sprachen sich dabei fast zwei Drittel der Befragten für die geplante Impfpflicht aus.