Tiroler Reitshammer im Finale über 100 m Lagen

Der Tiroler Bernhard Reitshammer steht bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Abu Dhabi im Finale über 100 m Lagen. Der 27-Jährige kam am Samstagnachmittag in 52,03 Sekunden als Semifinal-Siebenter in den für Sonntag angesetzten Endlauf. Sein Landsmann Heiko Gigler schied in 52,21 als Zehnter aus. Später am Samstag sind noch Simon Bucher im Finale über 100 m Delfin und im Semifinale über 50 m Rücken sowie Lena Kreundl im Semifinale über 100 m Lagen im Einsatz.